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Степаненко: В Манчестер Сіті важко потрапити, але грати можна

14:24 220 Читать на русском
Степаненко: В Манчестер Сіті важко потрапити, але грати можна
Тарас Степаненко та Олександр Зінченко / Фото ФК Шахтар

Хавбек Шахтаря Тарас Степаненко розповів про різницю у класі між гравцями донецького клубу та Манчестер Сіті.

 
Ріяд Марез 24’
Ілкай Ґюндоґан 38’
Габріел Жезус 76’
24’ Ріяд Марез
38’ Ілкай Ґюндоґан
76’ Габріел Жезус

"Клас Ман Сіті полягає в тому, що вони після відбору м'яча розкривають зони, точні передачі. Перша передача завжди – пас врозріз вперед, вони відкриваються чудово. У них треба повчитися, як вони створюють гострі моменти.

Шахтар – Манчестер Сіті – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Чи могли б якісь гравці Шахтаря грати в Сіті? Ми нещодавно сміялися. Туди важко потрапити, а грати можна. Зрозуміло, що є футболісти, які дуже сильні технічно і фізично, швидкі дуже або мають бачення поля. Є футболісти, які не набагато вищі рівнем, ніж наші.

Зрозуміло, що Гвардіола підбирає футболістів на кожну позицію під його стиль. Але не всі футболісти аж настільки високого рівня. Якби хтось туди потрапив, міг би там грати", – сказав Степаненко в програмі "Трендец".

Нагадаємо, в першому турі групового етапу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті розгромив Шахтар (3:0).

"Шахтарю, мабуть, вже блювати хочеться від Гвардіоли". Англійські ЗМІ – про успіх Ман Сіті в "найважчому матчі групи"

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Теги
Шахтар - Манчестер Сіті Тарас Степаненко Тарас Степаненко Шахтар Шахтар Ліга чемпіонів
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