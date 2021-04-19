Тарас Степаненко взяв участь у матчі проти Динамо (0:1). Для нього цей поєдинок став 332-м у футболці "гірників", повідомляє офіційний сайт клубу.

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За цим показником хавбек увійшов у десятку "гвардійців" Шахтаря. Він зрівнявся за кількістю ігор з Ігорем Петровим, а вже до кінця сезону може обійти Віктора Грачова, у якого на 2 зустрічі більше. Очолює список Даріо Срна з поки недосяжними 536 поєдинками.

До слова, для Степаненка цей сезон є 11-м у складі "гірників". З "помаранчево-чорними" українець здобув 21 трофей: 8 чемпіонств УПЛ, 7 Кубків та 6 Суперкубків України.

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