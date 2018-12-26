Степаненко: У Шахтаря є хороший шанс пройти далі в Лізі Європи

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко оцінив суперника "гірників" в 1/16 фіналу Ліги Європи німецький Айнтрахт.

"Дивився жеребкування, переживав, бо дуже сильні суперники перебували в першому кошику. Коли попався Айнтрахт, я трохи зрадів, адже могли бути і більш серйозні команди.

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Потім подивився на результати, на те, як колектив грає, і зрозумів, що це клуб рівня Хоффенхайма, бойовий.

Наш суперник переміг у всіх поєдинках своєї групи, причому з сильними опонентами. Мають бути цікаві і важкі матчі. Але у нас також дуже сильна команда, ми на зборах підготуємося і будемо в хорошій формі.

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Єдине, у них чемпіонат триватиме, а нам доведеться стартувати з цих ігор. Але для нас це не вперше, і ми повинні розуміти, що у нас є хороший шанс пройти далі в Лізі Європи. Будемо все робити для цього", – цитує Степаненка офіційний сайт Шахтаря.