Степаненко та Матвієнко тренуються за індивідуальною програмою після повернення зі збірної

Не всі гравці донецького Шахтаря повністю готові до матчу 16-го туру УПЛ проти Львова.

Сьогодні, 21 листопада, "гірники" провели відкрите тренування.

Україна – Туреччина: стала відома причина, чому Степаненко не зіграв у матчі

Варто відзначити, Андрій Пятов і Давид Хочолава, які повернулися з розташування збірних працювали в загальній групі. Натомість, Сергій Кривцов, Марлос, Тарас Степаненко та Микола Матвієнко займалися індивідуально.

Варто відзначити, Степаненко не зміг допомогти збірній Україні у матчі проти Туреччини (0:0) через погане самопочуття.

Нагадаємо, поєдинок 16-го туру чемпіонату України Шахтар – Львів відбудеться 23 листопада, початок о 19:00.

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