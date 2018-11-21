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Степаненко та Матвієнко тренуються за індивідуальною програмою після повернення зі збірної

20:32 114 Читать на русском
Степаненко та Матвієнко тренуються за індивідуальною програмою після повернення зі збірної
Тарас Степаненко / Фото ФК Шахтар

Не всі гравці донецького Шахтаря повністю готові до матчу 16-го туру УПЛ проти Львова.

Сьогодні, 21 листопада, "гірники" провели відкрите тренування.

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Варто відзначити, Андрій Пятов і Давид Хочолава, які повернулися з розташування збірних працювали в загальній групі. Натомість, Сергій Кривцов, Марлос, Тарас Степаненко та Микола Матвієнко займалися індивідуально.

Варто відзначити, Степаненко не зміг допомогти збірній Україні у матчі проти Туреччини (0:0) через погане самопочуття.

Нагадаємо, поєдинок 16-го туру чемпіонату України Шахтар – Львів відбудеться 23 листопада, початок о 19:00.

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Україна16 тур

Шахтар - Львів: П'ятниця 23 листопада 2018

Шахтар
до матчу
1
дн
:
21
год
:
9
хв
Львів
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Сергій Кривцов Сергій Кривцов Тарас Степаненко Тарас Степаненко Марлос Марлос Шахтар Шахтар Микола Матвієнко Микола Матвієнко Шахтар - Львів
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