Степаненко: Сварка з Ярмоленком вплинула на півфінал Ліги Європи з Севільєю, Шахтар міг грати в фіналі

Хавбек Шахтаря Тарас Степаненко розповів про сварку з Ярмоленком весною 2016-го року.

"Неприємна ситуація. Тут навіть справа не в тому, що поливали брудом і мене, і Андрія. Озираючись назад, розумію, що ця ситуація вплинула на півфінал Ліги Європи з Севільєю. Вважаю, що ми могли грати в фіналі. Вся ця ситуація вплинула на це.

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Зараз розумію, щоб підготуватися добре до матчу, ти повинен думати тільки про гру. Пригадую, що Генріх Мхітарян перед серйозними матчами навіть телефон відключав. Теж думаю про це.

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А коли тему з Ярмоленком підхопила вся країна, ЗМІ, як українські, так і міжнародні. 500 дзвінків, всі задають однакові питання. У тебе, можливо, найважливіша гра в кар'єрі – все-таки півфінал Ліги Європи, а тобі з цієї хе*нею, грубо кажучи, яка сталася, то це збиває", – сказав Степаненко у програмі "Вацко Light".