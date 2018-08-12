Степаненко став на захист Пятова

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко після гри з Ворсклою підтримав воротаря команди Андрія Пятова, який останнім часом демонструє не дуже впевнену гру.

"Грати проти Ворскли вийшла складною. Потрібен час. Звичайно, ми будемо додавати і сподіваюся, що хлопці, які приєдналися до нас, допоможуть Шахтарю в цьому. А так всі в команді, повірте, працюють і готуються на найвищому рівні.

Шахтар – Ворскла – 4:1 – відео голів та огляд матчу

Щодо помилок Пятова? Андрій протягом всієї кар'єри в Шахтарі дуже часто виручав команду. У всіх спортсменів буває такий період, що не виходить. Просто помилки польового футболіста не так помітні, а помилки воротаря відразу впливають на результат. Андрію потрібно набути впевненості, він досвідчений хлопець і впорається. Ми ж постараємося йому допомогти в цьому", – цитує Степаненка телеканал Футбол 1.

"Усіх непокоїть його форма перед матчами збірної України". Дві помилки Пятова – фаховий розбір від знаменитого голкіпера