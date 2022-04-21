"Ми переживаємо ті самі емоції війни, що й ви. Коли хочеться кричати та мусиш вийти та робити свою роботу. Коли захлинаєшся люттю від кожної новини, та маєш зберігати спокій на своєму місці. Коли дивишся в очі маленької Аліси з Маріуполя, яка не бачила сонця з 24 лютого… Її фото було на наших футболках.

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Усі думки зараз з українськими дітьми, які ховаються у бомбосховищах, намагаються радіти дитячим дрібницям під звуки сирен, змушені лишати свої домівки. Наразі відомо про 205 дитячих смертей та 373 поранених. Скільки ще потрібно рашистським агресорам дитячих та батьківських сліз? Скільки горя потрібно для задоволення его Путіна?

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Іноді емоції заважають. Але вони ж і роблять нас сильнішими духом. Аліса та усі українські діти заслуговують яскравого сонця, чистого неба та щасливого мирного життя", – написав Степаненко у своєму Instagram.

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