Степаненко: Шевчук на тренуванні Шахтаря міг легко пересваритись з половиною команди

Хавбек Шахтаря Тарас Степаненко розповів по імпульсивність свого екс-партнера в донецькому клубі, а нині тренера Олімпіка В'ячеслава Шевчука.

Після поєдинку Олімпік – Шахтар (2:2) наставник господарів В'ячеслава Шевчук емоційно переконував рефері, що останній гол "гірників" був забитий з офсайду, після чого був вилучений. В підтрибунному приміщені він вступив у словесну перепалку із тренером Шахтаря Паулу Фонсекою.

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"Слава Шевчук таким і в футболі був, він дуже емоційний, міг з половиною команди посваритися на тренуванні.

Він хороша людина, але дуже емоційний, з цим потрібно боротися. Я вважаю, що тренер повинен бути солідним, стриманим.

Думаю, він уже переговорив з тренерським штабом, заспокоївся, можливо, вибачився", – сказав Степаненко в програмі Профутбол.

Нагадаємо, Шевчук разом із Степаненком грав у Шахтарі під керівництвом Паулу Фонсеки.

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