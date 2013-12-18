Степаненко: Шахтарю бракує матчів із суперниками такого рівня

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко прокоментував нічию з Ліоном у матчі 6 туру групового етапу Ліги чемпіонів.

"Був шанс пройти далі. Дуже складний матч видався, втім ідемо у відпустку з високо піднятою головою. Нелегко грати за таких погодних умов, проте поле було однаково важким для обох команд. Сказати, що через стан газону ми не перемогли, було б несправедливо.

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Шахтарю бракує матчів із суперниками такого рівня. Ми програли багато єдиноборств, підбирань, а це дає перевагу опонентові.

Хочу також щиро подякувати вболівальникам! Була відмінна атмосфера, багато людей прийшло на стадіон попри погану погоду. Ми докладали зусиль, билися за наших фанів і прагнули перемогти", – цитує Степаненка офіційний сайт Шахтаря.

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