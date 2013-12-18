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Степаненко: Шахтарю бракує матчів із суперниками такого рівня

10:25 255 Читать на русском
Степаненко: Шахтарю бракує матчів із суперниками такого рівня
Тарас Степаненко / ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко прокоментував нічию з Ліоном у матчі 6 туру групового етапу Ліги чемпіонів.

"Був шанс пройти далі. Дуже складний матч видався, втім ідемо у відпустку з високо піднятою головою. Нелегко грати за таких погодних умов, проте поле було однаково важким для обох команд. Сказати, що через стан газону ми не перемогли, було б несправедливо.

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Шахтарю бракує матчів із суперниками такого рівня. Ми програли багато єдиноборств, підбирань, а це дає перевагу опонентові.

Хочу також щиро подякувати вболівальникам! Була відмінна атмосфера, багато людей прийшло на стадіон попри погану погоду. Ми докладали зусиль, билися за наших фанів і прагнули перемогти", – цитує Степаненка офіційний сайт Шахтаря.

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Ліга чемпіонів6 турНСК Олімпійський (Київ)

Шахтар - Ліон: Середа 12 грудня 2018

Шахтар
Матч завершено
1 : 1
Ліон
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Ліга чемпіонів Шахтар - Ліон Шахтар Шахтар Ліон Ліон Тарас Степаненко Тарас Степаненко
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