Степаненко: Сербія – це принциповий суперник для збірної України

Півзахисник збірної України Тарас Степаненко поділився враженнями від підготовки до матчу відбору на Євро-2020 проти Сербії.

"Ми розуміли, що потрібно зосередитися на іграх збірної, які дуже важливі для нашої країни. Хороші навантаження, зараз працюємо в дворазовому режимі, в хорошій атмосфері. Все нормально.

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Можна сказати, що чемпіонат для нас закінчився ще два тижні тому, коли ми виграли титул. Вже тоді було зрозуміло, що потрібно морально налаштовуватися на поєдинки кваліфікації Євро-2020, приїжджати в розташування збірної для підготовки до матчів проти Сербії і Люксембургу.

Важливо, що ми граємо вдома, при рідних трибунах. Крім того, Сербія – це принциповий суперник, який складе нам конкуренцію в боротьбі за вихід з групи. Серйозно готуємося, вже почали розбирати найближчого опонента", – цитує Степаненка terrikon.com.

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Найближчі зустрічі відбору на Євро-2020 підопічні Андрія Шевченка проведуть на Арені Львів – зіграють проти Сербії і Люксембургу (7 і 10 червня відповідно).