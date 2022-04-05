"Річ у тім, що я в Румунії тренуюсь із місцевим клубом Волунтарі. На моє прохання Мірча Луческу домовився з Флоріном Чернатом, який зараз є спортивним директором цього клубу, також було отримано дозвіл президента та головного тренера, щоб я займався з ними. За це їм усім дякую.

Степаненко приєднався до тренувань у складі Динамо – фото дня

Мене тут прийняли добре, усіляко допомагають і підтримують. Волунтарі в суботу провели важливий матч, виграли 1:0, зараз йдуть на четвертому місці в чемпіонаті. І з цієї нагоди тренер дав команді вихідні. Оскільки я почав тренуватися нещодавно, то мені потрібно набирати форму, адже Шахтар скоро виїжджатиме у Туреччину та проводитиме благодійні матчі. І коли футболістам Волунтарі дали вихідні, я звернувся до Мірчі Луческу з проханням потренуватися з Динамо, адже пропускати три дні не хотілося. Луческу мені дозволив, і ці дні я займаюся з Динамо, допоки Волунтарі не повернеться до тренувань.

Можу тільки подякувати за те, що тут ми, українці, один одного підтримуємо. Переконаний, якби склалася ситуація, коли комусь із футболістів Динамо потрібно було б підтримувати форму, то Шахтар так само надав би хлопцям усі умови й допоміг би їм. Це солідарність українського народу, і, на мою думку, це цілком нормальна ситуація", – цитує Степаненка сайт донеччан.

Нагадаємо, "гірники", як і київський клуб, запланували благодійне турне з товариськими матчами проти топових клубів Європи, виторг від яких йтиме Збройним силам України.

"Тесть вибрався із Маріуполя – я не наважився запитати, що він там пережив": екс-зірка УПЛ шукає клуб у Франції