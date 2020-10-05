Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко прокоментував позитивний результат тесту на COVID-19 у себе та Андрія Пятова.

"Після гри у нас з Андрієм Пятовим тест на COVID-19 показав позитивний результат. Тому, згідно з усіма правилами, ми перебуваємо на самоізоляції і найближчим часом будемо здавати тести повторно.

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Але в будь-якому випадку почуваємось добре і впевнені, що незабаром повернемося до повсякденного життя. Бережіть себе і свої сім'ї, все буде добре", – написав Степаненко у своєму Instagram.

Нагадаємо, Тарас Степаненко та Андрій Пятов отримали позитивні результати ПЛР-тестуванння після матчу із Десною. Через це Шахтар усім складом пішов на самоізоляцію, а на матч проти Франції не вирушить жоден гравець "гірників".

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