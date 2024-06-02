"Я уже був на двох чемпіонатах Європи, цей – третій для мене. У нас сильна й гарна команда. Молоді гравці виступають у найсильніших лігах, є досвідчені футболісти, дуже гарний баланс.

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За пройдений період ми додавали від матчу до матчу. Хочеться, щоб ми показали хороший футбол і здобули гарний результат.

Щодо найважчої частини в підготовці до чемпіонату Європи? Ми маємо дуже хороші умови, щоб грати у футбол, тренуватися. Але найважливіше для мене, коли ти прокидаєшся зранку й читаєш новини про те, як Росія знищує наші міста та вбиває наших людей... Це найважча частина підготовки.

Наскільки важливим для команди є Артем Довбик? Це – топ-гравець, найкращий бомбардир чемпіонату Іспанії. Ми раді за Довбика та його трофей, це додає йому впевненості. Це дуже добре для нашої команди", – сказав Степаненко на прес-конференції.

Нагадаємо, спаринг з Німеччиною збірна України проведе у понеділок, 3 червня у Нюрнберзі. Початок зустрічі о 21:45.

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