"Я грав усі матчі до травми. Потім я травмувався, одне пошкодження, інше... Я повернувся, команда вигравала, а тренер перестав на мене розраховувати. Це рішення тренера. Щодо кондицій я вже якось говорив, що ми бігаємо з датчиками. Якщо брати матчі, в яких я брав участь, то я практично за всіма фізичними показниками завжди перебував нагорі. Тому я не думаю, що це проблема кондицій.

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Можливо, я за якимось стилем гри не підходив тренеру. Можливо, він не дуже розраховує на більш досвідчених, вікових футболістів. Він мені цього не говорив, я цього не питав. На жаль, після того, як я зрозумів, що на мене не дуже розраховує Пушіч, я з ним і не спілкувався. Я відійшов від того, щоб контролювати будь-які процеси всередині команди.

Я не хотів заважати, розводити конфлікти. Я просто займався своєю справою і намагався бути максимально готовим, якщо мені дадуть якийсь шанс зіграти", – сказав Степаненко в інтерв'ю Ігорю Бурбасу.

Нагадаємо, взимку Тарас Степаненко покинув Шахтар після 15 років у клубі. Наразі опорний півзахисник виступає за турецький Еюпспор.

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