Степаненко розкритикував арбітра Ентоні Тейлора за провальну роботу на матчі Україна – Португалія

Хавбек збірної України Тарас Степаненко залишився невдоволеним роботою головного арбітра матчу проти Португалії.

"Сьогодні ми здійснили велику справу, вийшли на Євро з першого місця. Цілком заслужено, все по грі.

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На жаль, суддя не дав мені порадіти до кінця зустрічі. Саме цей рефері вилучив мене з Айнтрахтом на 10 хвилині. Це найбільш переляканий арбітр, якого я знаю. Хоча і англієць. Спочатку показав мені жовту картку, хоча фолив Яремчук. Ми йому про це говорили, але він навіть не слухав. Потім стрибав у підкаті, м'яч влучив у стегно, а потім в руку. Гра продовжується. Потім Роналду каже, що була рука, і арбітр ставить нам пенальті. Потрібно вводити ВАР", – сказав Степаненко у коментарі "Футбол 1".

Нагадаємо, матч обслуговував Ентоні Тейлор. Помилки англійця не завадили Україні здобути перемогу над португальцями, яка забезпечила перше місце групи В і прямий вихід в основну стадію Євро-2020.

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