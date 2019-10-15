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Степаненко розкритикував арбітра Ентоні Тейлора за провальну роботу на матчі Україна – Португалія

08:00 1316 Читать на русском
Степаненко розкритикував арбітра Ентоні Тейлора за провальну роботу на матчі Україна – Португалія
Момент з призначенням пенальті / Футбол 24

Хавбек збірної України Тарас Степаненко залишився невдоволеним роботою головного арбітра матчу проти Португалії.

6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Кріштіану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Кріштіану Роналду

"Сьогодні ми здійснили велику справу, вийшли на Євро з першого місця. Цілком заслужено, все по грі.

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На жаль, суддя не дав мені порадіти до кінця зустрічі. Саме цей рефері вилучив мене з Айнтрахтом на 10 хвилині. Це найбільш переляканий арбітр, якого я знаю. Хоча і англієць. Спочатку показав мені жовту картку, хоча фолив Яремчук. Ми йому про це говорили, але він навіть не слухав. Потім стрибав у підкаті, м'яч влучив у стегно, а потім в руку. Гра продовжується. Потім Роналду каже, що була рука, і арбітр ставить нам пенальті. Потрібно вводити ВАР", – сказав Степаненко у коментарі "Футбол 1".

Нагадаємо, матч обслуговував Ентоні Тейлор. Помилки англійця не завадили Україні здобути перемогу над португальцями, яка забезпечила перше місце групи В і прямий вихід в основну стадію Євро-2020.

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Теги
Євро-2020 Україна - Португалія Україна Україна Тарас Степаненко Тарас Степаненко Арбітри
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