Степаненко розчарований нічиєю з Фейєнордом – лідер "гірників" порівняв це з матчем проти Реала в ЛЧ
Капітан Шахтаря Тарас Степаненко розповів про емоції після нічийного результату в першій грі 1/8 фіналу Ліги Європи з Фейєнордом.
"Звичайно, якщо ти пропускаєш гол на останніх хвилинах, ти завжди відчуваєш трішки розчарування. І так, це нагадало мені нашу гру проти Реала в Лізі чемпіонів, коли вони зрівняли рахунок у додатковий час. Але в цілому результат не такий вже й поганий. Не забуваймо, що сьогодні ми грали без деяких важливих гравців.
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Звичайно, матч-відповідь буде дуже важким, але головним чином тому, що Фейєнорд – дуже хороша команда. Не тому, що для нас це буде виїзна гра. Скажімо відверто, всі наші ігри – виїзні. Ми відчуваємо велику підтримку в Польщі, це очевидно, але на полі ми завжди граємо на виїзді", – наводить слова Степаненка офіційний сайт УЄФА.
Зауважимо, що Шахтар зіграв внічию з Фейєнордом (1:1), пропустивши гол на останніх хвилинах зустрічі. Матч-відповідь відбудеться 16 березня.
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