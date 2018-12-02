Степаненко: Раніше Шевчука трохи інакше називав, тепер по батькові

Хавбек Шахтаря Тарас Степаненко поділився своєю думкою про наставника Олімпіка В'ячеслава Шевчука, проти команди якого "гірникам" належить грати у 17 турі УПЛ.

"В'ячеслав Анатолійович Шевчук – це дуже амбітна людина. Адже не дарма у нього була така кар'єра гравця. Звичайно, я підтримую з ним дружні стосунки. Правда, раніше його трохи інакше називав, а тепер уже по батькові.

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Якщо людина хоче чогось досягти, то він багато працює. Я знаю, як Слава працює. Він вкладає в це душу і серце, всі свої сили. Зрозуміло, що він хоче домогтися результату, але у Шахтаря свої завдання. Наша мета – вигравати у кожному матчі, тому будемо грати на перемогу.

Олімпік змінився на краще, зараз команда мало пропускає. В останньому матчі на Кубок України було видно, що вони створили нам деякі проблеми. Тому слід діяти дуже уважно, потрібно серйозно підійти до найближчої гри.

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Що стосується зимової погоди, то ми вже пару тижнів граємо на холоді. Та й в тому році була досить схожа ситуація. Нічого страшного, морозом нас не злякаєш", – цитує Степаненка Terrikon.