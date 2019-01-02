Степаненко: Раніше під Новий рік грали у футбол з суворими мужиками із заводу

Хавбек Шахтаря Тарас Степаненко розповів про те, як раніше проводив відпустку під час новорічних свят

"Зараз у відпустці в футбол не граю, але, пам'ятаю, раніше, коли приїжджав на Новий рік в Запоріжжя, ми з деякими футболістами збиралися в спортзалі, який ми називали "Будова".

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Під Новий рік у нас була традиція грати в футбол з робітниками із заводу. Іноді такі заруби були, що доводилося пристойно отримувати по ногах. Доводилося грати проти суворих мужиків, тому такі новорічні матчі дуже запам'яталися", – передає слова Степаненка Команда№1.

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