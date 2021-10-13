Поєдинок 8-го туру кваліфікації до чемпіонату світу-2022 проти Боснії і Герцеговини (1:1) став особливим для півзахисника збірної України та донецького Шахтаря Тараса Степаненка.

Ветеран провів свій 500-й матч у кар'єрі, повідомляє Sport.ua.

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Степаненко став 9-м гравцем періоду Незалежності, який підкорив цей рубіж. Вихованець запорізького Металурга провів 83 поєдинки за рідний клуб, 350 ігор – за Шахтар, а ще 67 – у складі національної команди. Уже в цьому сезоні Степаненко може випередити інших легенд вітчизняного футболу – Андрія Воробея (505 матчів) і Владислава Ващука (515).

Нагадаємо, що збірна України напередодні не втримала перемогу над боснійцями. На гол Андрія Ярмоленка в першому таймі балканці відповіли забитим м'ячем Ахмедходжіча під завісу поєдинку.

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