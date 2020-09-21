"Я був на сто відсотків упевнений, що це помилка судді, й, переглянувши повтор, у цьому переконався. Епізод розвивався так: я біг і дивився на верховий м’яч, побачив, що переді мною футболіст, просто спинився, ще й навмисно розвів руки в сторони.

Гольова феєрія та неоднозначний пенальті у відеоогляді матчу Зоря – Шахтар – 2:2

Я багато років у футболі й знаю, що, якщо ти ставиш руку на спину або робиш якийсь поштовх, це призводить до порушення правил. Я навмисно розвів руки в сторони та зупинився. Якщо був найменший дотик моїх грудей і плеча футболіста, то протягом гри буває 10-15 таких ситуацій. Тоді нехай арбітр ставить 10-15 пенальті в різні ворота.

Це контактний вид спорту. Отже, доходить до того, що оборонним гравцям не можна вступати в боротьбу у штрафному майданчику. У такому разі буде безліч пропущених голів. Або для чого це робиться? Я, якщо відверто, не розумію", – цитує Степаненка офіційний сайт Шахтаря з посиланням на Shakhtar News.

Нагадаємо, Шахтар зіграв внічию з луганською Зорею (2:2), а суддя призначив неоднозначний пенальті у ворота "гірників".

Зоря розписала нічию з Шахтарем у матчі з чотирма голами та суперечливим пенальті