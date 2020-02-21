Степаненко прокоментував рішення VAR у матчі проти Бенфіки

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко поділився враженнями після матчу 1/16 фіналу Ліги Європи проти Бенфіки (2:1).

"Звичайно, шкода, що пропустили, та й могли більше забити, щоб впевненіше себе почувати. Проте, маємо те, що маємо, попереду матч-відповідь.

Шахтар – Бенфіка – 2:1 – відео голів і огляд матчу

Щодо фізичного стану теж переживали, адже це перший офіційний матч, ще і в Лізі Європи. Але начебто виглядали нормально. VAR, звичайно, нервів додав. Коли такі офсайди, що треба переглядати, а там півколіна. Особисто я не вважаю, що це офсайд.

Пресингувати вище, звичайно ж, краще, завдяки чому другий тайм був активнішим. Але жодна команда безперервно так грати не може. Тим більше, у нас сьогодні був перший офіційний матч, було просто важко фізично. А у випадку з другим голом, то арбітр нам сказав, що порушення було до того, як гол був забитий. Тому і призначений був пенальті. Порушення, безсумнівно, було", – цитує Степаненка footboom.

Шахтар обіграв Бенфіку попри проблеми з VAR в історичному матчі 1/16 ЛЄ