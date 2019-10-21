Степаненко прокоментував інформацію про інтерес до нього команд АПЛ

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко зізнався, що не володіє інформацією про бажання англійських клубів здійснити його трансфер.

"Чи розмовляв з Каштру про інтерес англійських клубів? Ні, тренер про це нічого не знає, я – тим більше. Тому поки говорити немає про що", – сказав Степаненко на прес-конфернеції перед матчем Ліги чемпіонів проти загребського Динамо.

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Нагадаємо, раніше англійська преса повідомляла, що взимку Крістал Пелас готовий зробити Шахтарю пропозицію щодо Степаненка у розмірі 8 млн фунтів.

До слова, поєдинок третього туру групового раунду Ліги чемпіонів Шахтар – Динамо Загреб онлайн у прямому ефірі можна дивитися на телеканалі "Футбол 1", починаючи з 19:50. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

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