Степаненко пояснив, що може завадити Шахтарю обіграти Ворсклу

Захисник донецького Шахтаря та збірної України поділився думками щодо наступного матчу проти Ворскли під час відкритого тренування "гірників".

"Найголовніше для нас – вигравати у кожному матчі. Стараємося це виконувати. У Ворскли свої завдання, ми на них не звертаємо уваги. Готуємося до гри, яка має принести нам 3 очки.

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Після поразки від Манчестер Сіті певний час ми були розчаровані, провели важкий матч. Не легко відновитися, у нашій команді не всі футболісти звикли працювати в такому режимі. Це було помітно у матчі з Десною. Ми розуміємо, що фізичний і психологічний стан залежить від голови. Однак перед поєдинком з Ворсклою у нас 5 днів, був вихідний, вчора проводили відновлювальну роботу. Було достатньо часу для психологічного та функціонального відновлення.

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Звичайно, ми стежимо за матчами Аталантами, в них зараз також насичений графік. Можливо, підсвідомо всі думають про гру Ліги чемпіонів. Утім, якщо перегнути з передчасною увагою на матч з Аталантою, можна втратити важливі очки з Ворсклою. Вже після цієї дуелі будемо активно готуватися до Ліги чемпіонів. Щоб мати хороший настрій, потрібно добре зіграти з Ворсклою не лише по рахунку, а й по якості. У Ворскли тренер з "динамівської" школи. Я працював з цим тренером у збірних. Знаю, які у нього вимоги, як працюють послідовники Лобановського. Тому не думаю, що в плані тактики та організації гри ми побачимо від них щось нове", – розповів Степаненко на відкритому тренуванні Шахтаря.

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