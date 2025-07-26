Півзахисник Еюпспора Тарас Степаненко озвучив свої плани на майбутнє та можливість повернення у Шахтаря у статусі гравця або тренера.

"Готуюся до сезону, у нас практично теж нова команда. Зараз гарні футболісти прийшли. Те, чого не вистачало у минулому сезоні, через що не дотягнули до єврокубків.

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Ставляться високі завдання – зона єврокубків. Спробуємо це зробити. Збори проводять добре. Чесно кажучи, не очікував, що у Туреччині роблять таку ставку на фізичну підготовку. Давно не було таких фізичних навантажень, але мені це подобається, бо зараз футбол без цього неможливий.

Чи міг я піти з Ардою у Шахтар? Як футболіст? Там багато футболістів і без мене є кому грати на цій позиції. А як тренер, то в мене ще рік контракту, і я не впевнений, що буду тренером. Там мені натякали, жартували про це, але конкретних пропозицій не було. Ну і цей рік я ще хочу пограти у футбол", – розповів Степаненко у коментарі УПЛ ТБ.

Нагадаємо, Тарас виступав за Шахтар з 2010 року, ставши справжньою легендою "гірників". Узимку 2025 року він перебрався до турецького Еюпспора, який на той момент очолював Арда Туран, – уже чинний наставник Шахтаря.

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