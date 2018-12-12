Степаненко пояснив, чому боявся грати матч проти Ліона у Львові

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко поділився очікуваннями від матчу ЛЧ проти Ліона та прокоментував перенесення поєдинку до Києва.

"Зрозуміло, що це найважливіший матч для нас, але, чим холоднішою буде голова, тим краще. Потрібно підійти до матчу правильно, виконати установку і зіграти грамотно, а особливо переживати на користь, я думаю, не піде.

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Я, якщо чесно, трохи переживав, що у Львові буде матч. Там поле поганої якості. Ми зі збірною там грали, і це поле не рівня національних збірних або Ліги чемпіонів. А те, що гру перенесли до Києва, звичайно, з одного боку, для нас втрата, тому що, думаю, в Харкові був би повний стадіон. З іншого боку, нам непотрібно нікуди летіти, і ми спокійно готуємося до цього матчу", – цитує Степаненка ТК Футбол.

Нагадаємо, поєдинок Шахтар – Ліон розпочнеться сьогодні, 12 грудня, початок о 22:00.

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