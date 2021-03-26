"Після матчу з Колосом при важких погодних умовах і місцями твердому полі коліно зреагувало. Не було часу відпочивати, був матч Ліги Європи, в якому я взяв участь. Після цього почав відчувати дискомфорт. Ще вийшов на матч з Рухом, але зрозумів, що не можу грати в повну силу, і попросив заміну.

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Як раніше, вже не буде, тому що була операція. Але зараз я не відчуваю дискомфорту. Роблю тренування, які провокують навантаження, щоб подивитися, як коліно буде поводитися. Я вже почав в загальній групі тренуватися, але це були не інтенсивні заняття, тому що у хлопців матчі. Так як я зараз почуваюсь, то сподіваюся, що з понеділка (29 березня) зможу працювати на повну і готуватися до найближчих матчів. Але зі 100% впевненістю сказати не можу, тому що ніхто не знає, як буде поводитися коліно в період саме футбольних навантажень", – резюмував Степаненко у коментарі Shakhtar News.

Нагадаємо, востаннє хавбек виходив на поле 21 лютого. Деякі прогнози щодо відновлення відверто лякали – йшлося про тривалу відсутність і навіть пропуск Євро-2020.

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