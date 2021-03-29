Шахтар повідомив, що Тарас Степаненко відновив тренування з основною групою "гірників".

"Може бути два варіанти": Степаненко – про відновлення від травми коліна, розмову з Шевченком і Євро-2020

Хавбек збірної України зазнав пошкодження коліна наприкінці лютого. Певні ЗМІ повідомляли, що травма є набагато серйознішою, ніж передбачалось, і Тарас ризикує пропустити Євро-2020.

У нинішньому сезоні УПЛ 31-річний Степаненко провів 12 матчів, в яких відзначився асистом. Наступний офіційни матч Шахтар проведе 4 квітня проти Ворскли.

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