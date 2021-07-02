"Погано спав після Швеції, багато емоцій. Можна сказати, ніч не спав, а потім в аеропорт. Всі хлопці втомилися, але скоро будемо готуватися до Англії.

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Фізично важко, але ще важче емоційно, тому що перебуваю постійно в закритому просторі. І ось зараз хоча б були перельоти у Шотландію, а тепер – в Італію. Я нормально почуваюся, адже після перемог відновлення проходить швидше", – сказав Тарас Степаненко в ефірі телеканалу vZbirna на YouTube.

Нагадаємо, збірна України зустрінеться з Англією у суботу, 3 липня, стартовий свисток пролунає о 22:00. У 1/8 плей-офф чемпіонату Європи підопічні Андрія Шевченка вирвали перемогу у Швеції (2:1).

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