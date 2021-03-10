Степаненко попросив вибачення за слова про "жахливі тренування Гасперіні"
Хавбек Шахтаря Тарас Степаненко перепросив за висловлювання щодо адаптації Віктора Коваленка в Аталанті.
Нещодавно Степаненко в інтерв'ю італійському виданню заявив: "Коваленко мені сказав, що тренування Гасперіні жахливі". Своє неоднозначне висловлювання Тарас вирішив пояснити.
Степаненко: Коваленко розповів мені, що тренування Гасперіні жахливі
"Хочу попросити вибачення за непорозуміння в інтерв'ю для Corriere dello Sport. Я сказав, що тренування в Аталанті дуже складні, і Віктору потрібен час, щоб адаптуватися до них", – заявив Степаненко у відеозверненні, опублікованому в особистому Instagram.
Зауважимо, Коваленко перейшов із Шахтаря в Аталанту у зимове трансферне вікно. За українця "гірники" отримали 700 тисяч євро. Дебютувати за бергамасків Віктор ще не встиг.
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