Нещодавно Степаненко в інтерв'ю італійському виданню заявив: "Коваленко мені сказав, що тренування Гасперіні жахливі". Своє неоднозначне висловлювання Тарас вирішив пояснити.

Степаненко: Коваленко розповів мені, що тренування Гасперіні жахливі

"Хочу попросити вибачення за непорозуміння в інтерв'ю для Corriere dello Sport. Я сказав, що тренування в Аталанті дуже складні, і Віктору потрібен час, щоб адаптуватися до них", – заявив Степаненко у відеозверненні, опублікованому в особистому Instagram.

Зауважимо, Коваленко перейшов із Шахтаря в Аталанту у зимове трансферне вікно. За українця "гірники" отримали 700 тисяч євро. Дебютувати за бергамасків Віктор ще не встиг.

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