"Перед грою я сказав хлопцям, що ми всі знаємо, що в Україні триває війна. У країні загинуло і продовжує гинути дуже багато людей... Жінок, дітей... Хотілося б подякувати Греції та Олімпіакосу за те, що дали нам можливість зіграти для нашої країни.

Олімпіакос – Шахтар – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Ми вийшли не просто так, а на спині в нас були написані назви міст, які постраждали найбільше, в яких трапилося дуже багато смертей і які назавжди залишаться рубцями на серці. Деякі хлопці після гри плакали в роздягальні, емоції зашкалюють. Велика честь – представляти нашу країну. Сподіваюся, за допомогою таких матчів ми подаруємо людям позитивні емоції та зможемо їм хоча б чимось допомогти.

Чи було важко? Ні. Було неважко представляти країну та команду в такій ситуації, навіть якби нас уночі для гри розбудили – це не обговорюється. Так, ми нещодавно зібралися, деякі хлопці довго їхали машиною, я сьогодні прилетів з іншого міста. Інші провели лише одне тренування, зрозуміло, що ще потрібно зігратися. Наразі в Шахтарі багато молодих вихованців Академії, яким потрібний час, адже вони нещодавно познайомилися із Містером. Є незіграність, проте потрібно трохи часу, і, гадаю, ми лише прогресуватимемо. На перший раз виглядали гідно", – цитує Степаненка офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, у першому благодійному поєдинку Шахтар поступився Олімпіакосу з рахунком 0:1.

Шахтар програв Олімпіакосу у першому матчі благодійного турне – унікальний склад, патріотична акція і підтримка України