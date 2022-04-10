Степаненко: Після гри з Олімпіакосом деякі гравці Шахтаря плакали
Півзахисник "гірників" Тарас Степаненко поділився думками щодо благодійного матчу проти грецької команди.
"Перед грою я сказав хлопцям, що ми всі знаємо, що в Україні триває війна. У країні загинуло і продовжує гинути дуже багато людей... Жінок, дітей... Хотілося б подякувати Греції та Олімпіакосу за те, що дали нам можливість зіграти для нашої країни.
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Ми вийшли не просто так, а на спині в нас були написані назви міст, які постраждали найбільше, в яких трапилося дуже багато смертей і які назавжди залишаться рубцями на серці. Деякі хлопці після гри плакали в роздягальні, емоції зашкалюють. Велика честь – представляти нашу країну. Сподіваюся, за допомогою таких матчів ми подаруємо людям позитивні емоції та зможемо їм хоча б чимось допомогти.
Чи було важко? Ні. Було неважко представляти країну та команду в такій ситуації, навіть якби нас уночі для гри розбудили – це не обговорюється. Так, ми нещодавно зібралися, деякі хлопці довго їхали машиною, я сьогодні прилетів з іншого міста. Інші провели лише одне тренування, зрозуміло, що ще потрібно зігратися. Наразі в Шахтарі багато молодих вихованців Академії, яким потрібний час, адже вони нещодавно познайомилися із Містером. Є незіграність, проте потрібно трохи часу, і, гадаю, ми лише прогресуватимемо. На перший раз виглядали гідно", – цитує Степаненка офіційний сайт "гірників".
Нагадаємо, у першому благодійному поєдинку Шахтар поступився Олімпіакосу з рахунком 0:1.
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