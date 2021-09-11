"Степаненко в чемпіонаті відіграв всі матчі на одній позиції. Іноді він заміняв Майкона, іноді Маркоса Антоніо. У Лізі чемпіонів я вважав за краще використовувати двох бразильців одночасно, оскільки вважаю, що вони володіють іншими фізичними якостями, які більше підходять для міжнародних матчів.

Де Дзербі вказав на слабке місце Матвієнка – наставник Шахтаря планує зробити з українця суперзірку

З іншого боку, у матчі-відповіді з Монако було помітно, що деяких фізичних якостей бракує. Це стосується, в першу чергу, швидкості, зміни ритму. Але я дуже задоволений Степаненком, і кажу це не тому, що він капітан. Я кажу тільки те, що думаю.

Тарас продемонстрував свою готовність, він один з тих, хто показав найглибше розуміння моїх принципів гри. Під моїм керівництвом він проведе ще багато матчів. Я тренер цієї команди, і право прийняття рішення залишається за мною", – сказав Де Дзербі в інтерв'ю офіційному YouTube-каналу Шахтаря.

Нагадаємо, Степаненко захищає кольори "гірників" з липня 2010 року. Його контракт з донеччанами чинний до 30 червня 2022 року.

Колос: життя після Костишина існує, або Ковалівку врятує тільки один тренер – ви всі його знаєте