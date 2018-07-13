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Степаненко: Перед Шахтарем завжди стоять максимальні завдання

14 липня 06:32 7 Читать на русском
Степаненко: Перед Шахтарем завжди стоять максимальні завдання
Тарас Степаненко / фото: ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко після матчу проти Бешикташа розповів про цілі на сезон 2018/19.

"Результат матчу проти Бешикташа, перш за все, показує те, що в обороні зіграли добре. Це саме те, що просить від нас тренерський штаб. Команда суперника теж зіграла добре в обороні – мабуть, їх тренерський штаб також про це просить.

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Вони здорово допрацьовували, добігали, навіть їх нападники поверталися назад. Це говорить про те, що команди дуже серйозно готуються до великих завдань. Якщо в обороні не буде порядку, ніяких великих цілей не досягнеш.

Нас чекає важкий сезон. У будь-якому випадку, на зборах ти максимальні кондиції не набереш. Треба поступово входити в сезон – буде матч за Суперкубок, потім вже починається чемпіонат. Будемо серйозно готуватися. Перед Шахтарем завжди стоять максимальні завдання і цілі. Хочемо їх виконати", – цитує Степаненка телеканал Футбол 1.

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Шахтар - Бешикташ: Четвер 12 липня 2018

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