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ШАХТАР - ДИНАМО ЗАГРЕБ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Степаненко перед матчем проти Динамо Загреб оцінив важливість роботи VAR у Лізі чемпіонів

20:09 298 Читать на русском
Степаненко перед матчем проти Динамо Загреб оцінив важливість роботи VAR у Лізі чемпіонів
Тарас Степаненко / ФК Шахтар

Півзахисник донецького Шахтаря Тарас Степаненко поділився очікуваннями напередодні матчу третього туру групового раунду Ліги чемпіонів проти загребського Динамо.

 

"Ми згадували час, коли грали з загребським Динам останнього разу. Специфічних висновків ніхто не робив. Атмосфера буде схожою. Але зв'язати цю гру і гру 11 років тому нереально.

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Арбітр матчу з Динамо – суддя високого рівня. Тим більше, що в Лізі чемпіонів використовується VAR. Сподіваюся, буде більше камер і більше об'єктивності. Думаю, що VAR потрібен. Особливо в серйозних турнірах. Вважаю, що це добре і правильно. Зараз дуже високі швидкості, людське око не в силах за всім устежити. Думаю, що його доопрацюють.

За ці дні ми повністю розібрали Динамо Загреб. Там є індивідуально сильні футболісти. Мені сподобався нападник збірної Хорватії. Також відзначили хлопців, які грають в середині. Але Динамо сильне командними діями", – сказав Степаненко.

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Поєдинок Шахтар – Динамо Загреб онлайн у прямому ефірі можна дивитися на телеканалі "Футбол 1", починаючи з 19:50. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Джерело: Футбол 24
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Ліга чемпіонів Шахтар - Динамо Загреб Шахтар Шахтар Тарас Степаненко Тарас Степаненко Відеоасистент арбітра (VAR)
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