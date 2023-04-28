"Я хочу продовжувати виступати, у мене є сили і мотивація. Попри війну в Україні, моя головна мрія – зіграти на Донбас Арені. Іноді молоді хлопці мене запитують: "А ми зіграємо на Донбас Арені?" Звичайно, зіграємо, тому що я хочу зіграти.

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Коли ти завжди борешся за чемпіонство, граєш у збірній, у єврокубках, то не хочеться опускати планку. Це психологічно важко. Якщо я буду бачити, що можу грати на цьому рівні, то буду грати. А якщо скажуть, що вже не тягну, то не стану опускати своє ім'я", – заявив Степаненко в інтерв'ю Binance.

Нагадаємо, Тарас одягає футболку "гірників" та збірної України з 2010 року. Разом з Шахтарем за цей час здобув 8 чемпіонств та по 7 перемог у Кубку й Суперкубку.

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