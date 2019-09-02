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Степаненко оцінив перехід Коноплянки в Шахтар та спрогнозував майбутнє Тайсона

2 вересня 22:47 1112 Читать на русском
Степаненко оцінив перехід Коноплянки в Шахтар та спрогнозував майбутнє Тайсона
Тарас Степаненко / Фото ФК Шахтар

Хавбек Шахтаря Тарас Степаненко в захваті від підписання Євгена Коноплянки, і має власну думку щодо потенційного трансферу Тайсона.

"Перехід Коноплянки в Шахтар? Класно. Я тільки за. Женя – хороший футболіст, який підсилить нашу команду. До того ж він українець, його люблять в нашій країні. Це хороший трансфер для Шахтаря.

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Чи залишається Тайсон? Я не знаю, але думаю, що так. Його з усіх боків налаштовують на те, щоб він пішов. Це і агент, і його особисте бажання пограти в європейському чемпіонаті. Думаю, все владнається і буде нормально", – цитує Степаненка Tribuna.com.

Нагадаємо, 29-річний екс-вінгер перейшов у Шахтар з Шальке, підписавши контракт на 3 роки.

За інформацією ЗМІ, основним претендентом на Тайсона є італійська Рома.

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Теги
Шахтар Шахтар Трансфери Шахтаря Євген Коноплянка Євген Коноплянка Тарас Степаненко Тарас Степаненко Тайсон Тайсон
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