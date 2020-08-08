Степаненко отримав особисте привітання з днем народження від УЄФА – пригадали гол хавбека у ворота Бенфіки

УЄФА не залишив без уваги півзахисника Шахтаря Тараса Степаненка, який сьогодні святкував своє 31-річчя.

Футбольний союз у своєму Twitter опублікував привітальний допис, пригадавши гол лідера "гірників" у ворота Бенфіки на стадії 1/16 фіналу поточного розіграшу Ліги Європи.

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Степаненко у високому стрибку розстріляв голкіпера "орлів" після подачі кутового. Цей м'яч став переломним – Шахтар скоротив відставання до рахунку 2:3, а потім і вирвав нічию.

Нагадаємо, всього Степаненко провів 66 матчів у єврокубках, в яких відзначився 6 голами.

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