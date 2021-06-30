"Наша діаспора сьогодні була тут (на стадіоні Гемпден-Парк в Глазго – прим. "Футбол 24"). Всім людям, які прийшли – дуже їм дякую.

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Вони – просто молодці. Вони підштовхували нас вперед, підтримували, додавали нам сил. Просто круто, здорово, класна атмосфера – дякую вболівальникам", – сказав Тарас Степаненко офіційному каналу УАФ на YouTube.

Нагадаємо, Україна здобула мінімальну перемогу над Швецією в 1/8 фіналу чемпіонату Європи (2:1). У чвертьфіналі, 3 липня, "жовто-сині" зустрінуться з національною командою Англії.

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