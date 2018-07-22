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Степаненко: Новачкам потрібно відчути відповідальність

15:09 393 Читать на русском
Степаненко: Новачкам потрібно відчути відповідальність
Тарас Степаненко / Фото ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря прокоментував рівень гри новачків донецького клубу в матчі проти Динамо (0:1)

"Новим гравцям нелегко з ходу влитися в команду, яка завжди повинна досягати максимальних результатів. У нас досить багато новачків і потрібно дати їм час, щоб вони зрозуміли нашу гру, відчули відповідальність.

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У чемпіонаті доводиться непросто: потрібно багато пресингувати і працювати у відборі. Зазвичай проти нас грають щільно в обороні, а нам завжди потрібно перемагати. Все нормально, головне не вішати ніс. У нас ще все попереду", – цитує Степаненка ТК Футбол.

Варто відзначити, кияни мінімально перемогли донецький Шахтар (1:0) та здобули Суперкубок України.

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Суперкубок України

Шахтар - Динамо: Субота 21 липня 2018

Шахтар
Матч завершено
0 : 1
Динамо
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Теги
Суперкубок України Шахтар - Динамо Тарас Степаненко Тарас Степаненко
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