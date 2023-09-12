"Кривцов вже пішов, я там до цього звик, тому вболіваємо... В Америці у нас улюблена команда це Інтер Маямі, стежимо за ним кожен матч. Приємно, що зараз ми можемо його після останніх ігор привітати з перемогою, тому що у них не дуже період був. Ми вже писали: "Коли будемо вітати тебе?".

Степаненко міг опинитись в Динамо – інтерес проявляли до ще одного гравця збірної України

Сергій Сидорчук пішов до Бельгії. Для мене він нібито грав за Динамо, суперника Шахтаря, але мені дійсно сумно, тому що я з цими хлопцями протягом десятка років граю. Так, ми суперники на футбольному полі, але в житті ми товаришуємо. Розумію, що хлопці, яких я поважаю, йдуть... Для мене чемпіонат України стає слабшим, коли такі люди йдуть. Сто відсотків.

Будемо тримати оборону для того, щоб тримати рівень чемпіонату, бо через війну в нашій державі рівень футболу не такий, як хотілося б. Але ми повинні максимально тримати рівень, допомагати молоді розцвісти. Щоб після того, як наша країна переможе у війні, ми могли сказати, що зробили все для українського футболу, тому що це наша справа.

А стосовно свого майбутнього, я не знаю. У мене ще рік контракту з Шахтарем, дай боже якщо буде здоров'я... В принципі почуваю я себе добре, інтерес досі є, побачимо. Життя покаже, це така штука, сьогодні ти тут, завтра – там, але головне тримати марку, триматися на хвилі", – резюмував Степаненко у коментарі ВЗБІРНА.

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