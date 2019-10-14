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Степаненко не допоможе збірній України у матчі проти Сербії

14 жовтня 22:44 316 Читать на русском
Степаненко не допоможе збірній України у матчі проти Сербії
Тарас Степаненко / Фото УАФ

Півзахисник збірної України Тарас Степаненко відпочиватиме в останньому матчі відбору на Євро-2020.

 

У матчі 8-го раунду відбору на Євро-2020 Україна – Потугалія Тарас Степаненко отримав "гірчичник" на 25-й хвилині за затримку суперника.

Україна – Португалія: онлайн-трансляція матчу відбору Євро-2020

Через перебір жовтих карток ключовий гравець команди Шевченка пропустить останній матч кваліфікації проти Сербії.

В поточному відбірковому циклі Степаненко провів 5 матчів, та отримав три попередження.

Зустріч України та Сербії відбудеться 17 листопада, початок о 16:00.

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Теги
Євро-2020 Україна Україна Збірна України Португалія Португалія Тарас Степаненко Тарас Степаненко Сербія - Україна
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