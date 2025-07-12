Максим Хлань міг продовжити кар'єру в Туреччині, але угода з Еюпспором зірвалася на завершальному етапі, повідомляє Ajansspor.

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22-річний український вінгер, який останнім часом виступав за Лехію Гданськ, не зміг погодити умови контракту з представником Суперліги. Додамо, що за Еюпспор виступає Тарас Степаненко.

Втім, Хлань не полишає спроб закріпитися в місцевому чемпіонаті – у найближчий час він проведе перемовини з іншим турецьким клубом, Газіантепом.

Нагадаємо, що Максим Хлань приєднався до Лехії у вересні 2023 року в ролі вільного агента. До цього він виступав за Зорю, яку покидав зі скандалом. За польський клуб вінгер відіграв у 55 матчах, в яких забив 14 голів та віддав 10 асистів.

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Son olarak Polonya Ligi ekiplerinden Lechia Gdansk’ın formasını giyen Maksym Khlan, Eyüpspor ile görüşmelerinde imza aşamasına kadar gelse de anlaşma sağlayamadı.



22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Gaziantep FK ile de transfer için bir görüşme… pic.twitter.com/BsjmcHGCgA — Ajansspor (@ajansspor) July 11, 2025

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