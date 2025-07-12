Степаненко не дочекався в одноклубники українця – гравця хоче інша команда Туреччини
Вінгер Лехії Максим Хлань може продовжити кар'єру в Туреччині.
Максим Хлань міг продовжити кар'єру в Туреччині, але угода з Еюпспором зірвалася на завершальному етапі, повідомляє Ajansspor.
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22-річний український вінгер, який останнім часом виступав за Лехію Гданськ, не зміг погодити умови контракту з представником Суперліги. Додамо, що за Еюпспор виступає Тарас Степаненко.
Втім, Хлань не полишає спроб закріпитися в місцевому чемпіонаті – у найближчий час він проведе перемовини з іншим турецьким клубом, Газіантепом.
Нагадаємо, що Максим Хлань приєднався до Лехії у вересні 2023 року в ролі вільного агента. До цього він виступав за Зорю, яку покидав зі скандалом. За польський клуб вінгер відіграв у 55 матчах, в яких забив 14 голів та віддав 10 асистів.
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