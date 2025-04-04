Екс-капітан донецького Шахтаря Тарас Степаненко, який зараз виступає за Еюпспор, висловився про головного тренера турецького клубу Арду Турана.

"Я бачив цю інформацію, але не запитував у тренера. Якби він потрапив до Шахтаря, я був би дуже радий. Це на 100% хороша людина. Молодий тренер, який дає хороший результат, був великим футболістом, грав у найкращих командах Європи. Чому ні?

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Брали ж Фонсеку, Де Дзербі – це теж молоді тренери. Вони теж робили свої перші кроки в не дуже великих командах. Чому б не спробувати людину, яка в Туреччині з невеликим клубом бореться з єврокубки.

Якщо писали, то він, можливо, є в якомусь там списку. Це ж звідкись взялося", – сказав Степаненко в інтерв'ю Ігорю Бурбасу.

Нагадаємо, Тарас Степаненко виступав за Шахтар з 2010 по 2025 рік. Наразі Еюпспор під керівництвом Арди Турана займає 5-те місце у турнірній таблиці турецької Суперліги. У доробку команди зі Стамбула 44 очки.

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