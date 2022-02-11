Півзахисник Шахтаря і збірної України Тарас Степаненко розповів про найсильніших суперників, проти яких йому доводилося грати.

"Якщо обирати топ-3 найіменитіших футболок у моїй домашній колекції, то виділю, напевно, Буффона, Лєвандовскі та Модріча.

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А щодо трійки найсильніших опонентів... Модріч, Роналду і, мабуть, Барелла", – сказав Степаненко у коментарі YouTube-каналу Шахтаря.

Нагадаємо, у поточному сезоні Тарас провів за "гірників" 22 матчі у всіх турнірах, в яких забив 2 голи і віддав 1 результативну передачу.

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