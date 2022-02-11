Степаненко назвав топ-3 найскладніших опонентів у своїй кар'єрі
06:30 - Читать на русском
Півзахисник Шахтаря і збірної України Тарас Степаненко розповів про найсильніших суперників, проти яких йому доводилося грати.
"Якщо обирати топ-3 найіменитіших футболок у моїй домашній колекції, то виділю, напевно, Буффона, Лєвандовскі та Модріча.
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А щодо трійки найсильніших опонентів... Модріч, Роналду і, мабуть, Барелла", – сказав Степаненко у коментарі YouTube-каналу Шахтаря.
Нагадаємо, у поточному сезоні Тарас провів за "гірників" 22 матчі у всіх турнірах, в яких забив 2 голи і віддав 1 результативну передачу.
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