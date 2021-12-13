"Марлос? Його людські якості на найвищому рівні. Це дуже добра людина з великим серцем, завжди з гарним настроєм, великий професіонал. Вважаю, для нас це дуже велика втрата.

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Кожен із нас хотів, щоб він залишився у клубі, але, на жаль, це життя футболіста – іноді приходить час. Я знаю, що він хотів додому до родини, його батьки вже похилого віку, і хоче пожити в Бразилії. Чесно, мені дуже тяжко. Я справді прикипів до цієї людини. Дуже шкода", – поділився Степаненко у коментарі Великому футболу.

Нагадаємо, що Марлос сьогодні офіційно покинув Шахтар після 7 років виступів у складі "гірників". У складі "гірників" хавбек провів 287 матчів, відзначився 74 голами та 65 асистами. Список трофеїв 33-річного гравця вражає – він по 4 рази вигравав чемпіонат, Кубок та Суперкубок України. У 2017 році отримав українське громадянство і регулярно виступав за збірну.

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