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Степаненко назвав найкращий матч у виконанні Шахтаря в жовтні

12 листопада 23:26 98 Читать на русском
Степаненко назвав найкращий матч у виконанні Шахтаря в жовтні
Тарас Степаненко / фото ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко поділився емоціями від нагороди найкращому гравцю жовтня у складі "гірників".

"Перемога у голосуванні за найкращого гравця Шахтаря у жовтні? Вибір став для мене несподіванкою. Я вдячний за визнання уболівальників та за те, що вони не тільки бачать працю атакувальних гравців, але і цінують зусилля тих, хто виконує чорнову роботу.

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Напевно, в жовтні найкращим виявився матч з Аталантою, в якому ми здобули важливу перемогу. Взагалі ж місяць був непростим: багато складних і емоційно напружених матчів, зустрічі з київським і загребським Динамо були поспіль і забрали чимало сил. Але ми минули цей період, впоралися і сподіваємося, що далі буде тільки краще", – поділився Степаненко в коментарі офіційному сайту Шахтаря.

До слова, Степаненко провів 18 матчів у складі Шахтаря в поточному сезоні, відзначившись голом та асистом.

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