Степаненко назвав команди, з якими не хотів зіграти в 1/16 Ліги Європи

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко задоволений результатами жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи. Нагадаємо, "гірникам" випала португальська Бенфіка.

За словами 30-річного хавбека "гірників", чемпіони України можуть досягти позитивного результату у протистоянні з португальцями.

"Дивився жеребкування в прямому ефірі. Очікував, що буде або Мальме, або Гент. Дуже не хотів Інтер і Манчестер Юнайтед. Решта команд, в принципі, рівні, з усіма можна грати і досягати результату. Випав гідний суперник.

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Сезон Бенфіка розпочала не дуже добре, судячи з результатів, але до зими набрала форму і перемогла Зеніт 3:0. Я дивувався, як Зеніт, який практично забезпечив собі Лігу чемпіонів, залишився взагалі без єврокубків, програвши Бенфіці на виїзді 3:0?! Це говорить про те, що наш опонент – гідний, з хорошим атакувальним потенціалом. Будемо готуватися до серйозних матчів. Проблема, що ми стартуємо з передсезонних зборів, у нас не буде офіційних ігор. Бенфіка в цьому плані постане більш готовою.



Я впевнений, будуть цікаві матчі. Тренерський штаб, напевне, добре знає Бенфіку. Багато хто працював у Порту і часто зустрічався на різних рівнях з цією командою. Чекають хороші важкі матчі. Сподіваємося на перемогу", – цитує Степаненка офіційний сайт Шахтаря.

Поєдинки Шахтаря з Бенфікою пройдуть 20 та 27 лютого. Перший матч "гірники" проведуть на домашній арені.

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