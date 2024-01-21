"Думаю, що останні два контракти для мене дуже емоційні, тому що у мене був період, коли я думав, що взагалі закінчу з футболом через травму.

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І коли ти проходиш через такий тяжкий час і підписуєш угоду, виходиш на інший рівень, стараєшся грати та показувати свій максимум, то це винагороджується тим, що клуб дає тобі новий контракт, і це дуже круто.

Дуже щасливий, що залишаюсь вдома. Дуже хочу подякувати президенту, керівництву клубу, тренерському штабу. Вони мене підтримали, родина, друзі. Я – щаслива людина. Буду вже з Шахтарем до кінця", – сказав Степаненко у коментарі прес-службі "гірників".

Нагадаємо, 34-річний хавбек перейшов у Шахтар в липні 2010 року з запорізького Металурга. За час, проведений у донецькій команді, він виграв 23 трофеї та є 5-м футболістом в історії клубу за зіграними матчами. У поточному сезоні у 18 поєдинках Степаненко відзначився 1 асистом. Новий договір з "помаранчево-чорними" розрахований до кінця сезону 2024/25. Transfermarkt оцінює півзахисника у 3 млн євро.

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