Степаненко назвав головну відмінність між виступами за Шахтар та збірну України
Півзахисник "гірників" Тарас Степаненко порівняв тактичні настанови у клубній та національній командах.
"Є вимоги, які потрібно виконувати. Ми розуміємо, що у збірній України для декого зараз реально останній шанс потрапити на чемпіонат світу, заради цієї мети потрібно лише вигравати. І намагаємось десь простіше грати.
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У Шахтарі тренер лише півроку працює, і він хоче поставити свою гру, своє бачення футболу. Хоче, щоб такий футбол був і в УПЛ, і єврокубках", – сказав Степаненко у коментарі SportArena.
Нагадаємо, Шахтар після поразки від Інтера припинив виступи у єврокубках. Натомість збірна України пробилась у плей-офф відбору на чемпіонат світу 2022 року – жеребкування відбудеться вже завтра, 26 листопада.
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