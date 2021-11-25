"Є вимоги, які потрібно виконувати. Ми розуміємо, що у збірній України для декого зараз реально останній шанс потрапити на чемпіонат світу, заради цієї мети потрібно лише вигравати. І намагаємось десь простіше грати.

"Це був лише перший крок": Степаненко анонсував серйозну боротьбу за вихід на ЧС-2022

У Шахтарі тренер лише півроку працює, і він хоче поставити свою гру, своє бачення футболу. Хоче, щоб такий футбол був і в УПЛ, і єврокубках", – сказав Степаненко у коментарі SportArena.

Нагадаємо, Шахтар після поразки від Інтера припинив виступи у єврокубках. Натомість збірна України пробилась у плей-офф відбору на чемпіонат світу 2022 року – жеребкування відбудеться вже завтра, 26 листопада.

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