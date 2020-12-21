Степаненко назвав головного мотиватора Шахтаря в Прем'єр-лізі
Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко прокоментував перше коло УПЛ сезону 2020/21.
"Зрозуміло, що ми хочемо посісти перше місце в УПЛ. Ми для цього працюємо. У нас є завдання – стати чемпіонами. Ми втратили багато очок на початку сезону. Прекрасно розумію, з чим це пов'язано.
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Будемо наздоганяти, працювати. Для нас зараз кожен матч дуже важливий. Всі працюють, щоб набирати очки, наздоганяти і обганяти Динамо", – сказав Степаненко в інтерв'ю Футбольному формату.
До слова, Шахтар завершив першу частину сезону на другій сходинці – Динамо йде першим, випереджаючи "гірників" лише на один пункт.
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