"Зрозуміло, що ми хочемо посісти перше місце в УПЛ. Ми для цього працюємо. У нас є завдання – стати чемпіонами. Ми втратили багато очок на початку сезону. Прекрасно розумію, з чим це пов'язано.

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Будемо наздоганяти, працювати. Для нас зараз кожен матч дуже важливий. Всі працюють, щоб набирати очки, наздоганяти і обганяти Динамо", – сказав Степаненко в інтерв'ю Футбольному формату.

До слова, Шахтар завершив першу частину сезону на другій сходинці – Динамо йде першим, випереджаючи "гірників" лише на один пункт.

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