Степаненко назвав гол Коваленка в ворота Динамо найважливішим для Шахтаря у 2018 році

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко розповів про найважливіші голи "гірників" у 2018 році та найкращого гравця команди.

"Дуже багато ключових і красивих голів було, але для мене важлива не стільки їх краса, як значимість в тому чи іншому матчі.

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Вважаю, що в цьому сезоні таких голів було два: Віті Коваленка в ворота Динамо і Тайсона на 92-й хвилині Хоффенхайму. Перший м'яч нам допоміг відірватися від Динамо, другий – дозволив боротися до кінця і вивів нас в єврокубки.

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А найкращим футболістом назву Ісмаїлі. Він – найстабільніший, завжди на рівні. Відмінно працює і в обороні, і в атаці, віддавав гольові передачі, забивав. На найвищому рівні провів усі матчі в Лізі чемпіонів", – цитує Степаненка офіційний сайт Шахтаря.